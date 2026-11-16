Plan Caracas se ve mejor se activó en La Candelaria

El Plan Caracas se ve mejor; se trasladó este fin de semana a la parroquia La Candelaria a fin de lograr espacios limpios y óptimos.

Las cuadrillas de barrido y las brigadas de recolección tipo compactadoras, complementadas con las trimotos, vienen realizando un trabajo día y noche para sanear algunos puntos de la parroquia.

En esta parroquia conviven 40 comunidades, organizadas en dos comunas y un circuito comunal, y para su atención se habilitaron 21 puntos de recolección de desechos.

Las autoridades piden a los habitantes, comerciantes y transeúntes que cumplan con los horarios de disposición de la basura entre 6 am y 7 am y de 5 pm a 7 pm.

Leiwis Pajedes, enlace político de la parroquia, indicó que son 40 comunidades beneficiadas diariamente por Supracaracas, destacando que atienden a dos comunas y al circuito comunal. “La recolección se refuerza con una trimoto que pasa, después del camión del aseo, de 7 pm a 5 am”, indicó.