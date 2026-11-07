Plan Venezuela Renace avanza en la recuperación de 127 escuelas en Caracas

Las brigadas del Plan Venezuela Renace actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación 127 unidades educativas en Caracas, algunas de las cuales ya alcanzaron el 100 % de avance, informó la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez.

Como parte de este abordaje, Meléndez visitó el complejo educativo Tomás Vicente González y la Unidad Educativa Nacional Mireya Vanegas, ambos ubicados en la parroquia Caricuao, para supervisar las intervenciones ejecutadas mediante el Plan Venezuela Renace.

En el complejo educativo Tomás Vicente González se realizan trabajos de recuperación integral de aulas, la cancha y otros espacios, en beneficio de su comunidad escolar.

«Hemos realizado aquí una recuperación integral de las aulas de clase, de la cancha, entre otros espacios, para el bienestar de la comunidad escolar y, en especial, de sus más de mil estudiantes», señaló Meléndez en sus redes sociales, acompañado de un material audiovisual.

Por su parte, en la Unidad Educativa Nacional Mireya Vanegas se ejecutan labores de reconstrucción de paredes, optimización de servicios y adecuación de espacios de estudio y esparcimiento.

La alcaldesa explicó que estos trabajos se desarrollan sin interrumpir las actividades escolares, mediante la reubicación temporal de los estudiantes en otros espacios de la institución.

«Aquí estamos trabajando sin interrumpir las actividades escolares, ubicando a los estudiantes en otros espacios, para realizar la reconstrucción de paredes, optimización de servicios, adecuación de espacios de estudio, así como áreas de esparcimiento», señaló.