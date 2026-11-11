Plan Venezuela Renace avanza en la rehabilitación de Residencias Bucaré en Caracas

La Alcaldía de Caracas informó este martes que avanza la intervención en la infraestructura de las Residencias Bucaré, con trabajos simultáneos en áreas exteriores y espacios comunes, mediante el Plan Venezuela Renace.

A través de su cuenta en Instagram, precisó que este despliegue para la rehabilitación de las residencias es llevado a cabo por el Servicio Fondo Municipal para el Desarrollo de Caracas. Además, destacó que esta obra impacta directamente en el beneficio de un total de 289 familias.

«En el frente exterior, las cuadrillas mantienen la continuidad del resane y la aplicación de fondo en el lateral este, mientras inician estas mismas tareas de adecuación en la fachada sur», detalló.

También indicó que se ejecutan trabajos de pintura en el portón del estacionamiento y en las estructuras de protección y portones de los locales comerciales.

«En los espacios internos, prosigue la aplicación de estuco y el lijado de paredes en los salones de fiesta y áreas comunes de la planta baja», añadió.

La alcaldía aseveró que estas acciones permanentes están orientadas a la transformación urbana y la dignificación de los espacios habitacionales de la comunidad.