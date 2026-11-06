Plan Venezuela Renace inicia entrega de viviendas a 78 familias en Brisas de Maiquetía

Con la entrega de los primeros apartamentos en las torres 2 y 10 de la Urbanización Brisas de Maiquetía, en el estado La Guaira, el Gobierno Nacional inició la adjudicación progresiva de viviendas del Plan Venezuela Renace, beneficiando en esta primera fase a 78 familias.



Así lo informó el ministro de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, en sus redes sociales. “A través del Plan Venezuela Renace, el Gobierno Nacional inició la entrega progresiva de viviendas en la Urbanización Brisas de Maiquetía, abriendo sus puertas a las primeras 78 familias en las torres 2 y 10”, publicó.



Ramírez destacó que esta entrega “marca el comienzo de una ruta que estima entregar dos torres por semana hasta completar el retorno de 270 familias, con cinco edificaciones adicionales que ya superan el 70 % de avance”.



La entrega de viviendas a familias que fueron afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio responde a los lineamientos de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, de garantizar soluciones habitacionales a quienes permanecen en los campamentos transitorios.