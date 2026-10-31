Plan Venezuela Renace rehabilita instituciones educativas en El Junquito

El Plan Venezuela Renace avanza con éxito en las labores de recuperación de instituciones educativas de El Junquito, para garantizar el bienestar de los estudiantes.



El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, informó a través de sus redes sociales que “en cumplimiento de las instrucciones emanadas por nuestra presidenta Delcy Rodríguez, llevamos a cabo una rigurosa jornada de inspección a los trabajos que se ejecutan a través del Plan Venezuela Renace en la parroquia El Junquito, específicamente en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Tula Amitesarove y el Liceo Augusto Pisuñer”.

En ambos planteles, el jefe de Gobierno constató de primera mano las labores de rehabilitación e infraestructura, orientadas a optimizar los espacios educativos y brindar condiciones dignas, seguras y de calidad para el beneficio integral de nuestros estudiantes, personal docente y administrativo.



“Durante el recorrido, estuvimos acompañados por la presidenta de este importante plan, Jacqueline Faria, articulando esfuerzos para garantizar la supervisión directa y el avance efectivo de cada una de las obras contempladas en la zona”, precisó Fernández.

Aseveró que el compromiso del Gobierno del Distrito Capital Nuestro sigue firme: “no descansaremos hasta garantizar la total habitabilidad, el bienestar y el vivir bien de nuestro pueblo”, señaló.



Asimismo, dijo que continuarán desplegados en cada comunidad, coordinando acciones de alto impacto institucional para consolidar la transformación de las estructuras sociales y asegurar que cada obra entregada responda a las necesidades reales del pueblo.