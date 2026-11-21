En aras de contribuir con la reconstrucción del estado La Guaira tras el doblete sísmico del 24 de junio, el Gobierno nacional impulsa una mesa técnica de trabajo junto al embajador de China en el país, Lan Hu.

Así lo informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, quien destacó que en la jornada fue presentado el balance del programa en los estados afectados.

“Hasta la fecha, hemos culminado 4.660 viviendas. Cada una cuenta con el certificado blanco de habitabilidad, emitido por el sistema, que garantiza que sus residentes puedan regresar a espacios aptos y seguros”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, indicó que en la reunión se evaluaron los avances del Plan Despeje Digno y Seguro, así como el apoyo del gobierno chino, el cual ha dado acompañamiento técnico con casas prefabricadas y 87 maquinarias pesadas.

“Recorrimos la zona oeste, incluyendo el Edificio Belo Horizonte, la Redoma del Marriott y el Urbanismo Cacique Caribe,”, apuntó.