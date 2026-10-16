Poder Popular elegirá entre 37.205 proyectos este domingo

El próximo domingo 18 de octubre, Venezuela vivirá una jornada electoral histórica con la celebración de la segunda consulta popular nacional, una iniciativa que busca profundizar la democracia participativa y el autogobierno comunal.

Kelly Pacheco, viceministra para el Sistema de Formación Comunal del Ministerio de Comunas, detalló a Últimas Noticias que este proceso contará con la participación de 48.086 consejos comunales vinculados a 5.418 comunas en los 25 estados del país, incluyendo, por primera vez, a dos nuevas comunas indígenas de la Guayana Esequiba.

Para garantizar la movilización, se han habilitado 11.495 centros electorales y 12.769 mesas, operadas por más de 36.000 miembros de mesa comunitarios que cuentan con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral.

Un aspecto inédito y central en esta oportunidad es la incorporación formal de los condominios al ecosistema comunal. “Quiero destacar a los compañeros y las compañeras de los condominios. Más de 89 condominios y movimientos vecinales de los estados Distrito Capital, Aragua, Miranda, van a la consulta como consejo comunal, van, y si postulan un proyecto, van y votan normal, se suman pues al mapa territorial de esa comuna”, explicó la viceministra.

Pacheco enfatizó que esta inclusión nutre el debate político y social rompiendo barreras de clase al centrarse en problemas que afectan a toda la infraestructura residencial, como la reparación de ascensores.

En total, las comunidades postularon 37.205 proyectos surgidos de sus agendas concretas de acción (ACA), los cuales representan las necesidades más urgentes frente al impacto del bloqueo económico.

Las propuestas enmarcadas en las 7T están lideradas por el área de Ciudad y Servicios (T2) con 19.028 proyectos destinados a agua, electricidad, vialidad e infraestructura de salud y educación; le siguen el área Social (T4) con 9.217 postulaciones y el sector Económico (T3) con 4.887 iniciativas destinadas a dinamizar la producción local. T1 abarca la estrategia macroeconómica y el nuevo modelo de desarrollo nacional rumbo a 2030.

Financiamiento. Los recursos para la ejecución provienen directamente de la Presidencia de la República a través del Consejo Federal de Gobierno.

Cada proyecto seleccionado contará con un financiamiento base de 10.000 dólares, que será administrado, ejecutado y rendido por los propios habitantes de la comunidad.

La funcionaria defendió la solvencia y la eficiencia administrativa de este modelo, al asegurar que “más del 80 por ciento ha cerrado con éxito” en las ediciones previas, mientras que los proyectos inconclusos o de gran escala continúan en fase de construcción o reciben dotaciones especiales y acompañamiento de alcaldías para su cierre definitivo.

La viceministra hizo especial énfasis en el misticismo y la carga histórica que rodea esta fecha al señalar que la jornada coincide plenamente con los postulados del comandante Hugo Chávez.

“Recordemos que es una fecha histórica, está enmarcada esta consulta de 18 de octubre con el Golpe de Timón, último discurso de nuestro comandante Chávez, y esto verdaderamente llena esta consulta popular de un misticismo, de una alegría, de un sentir popular”, expresó Pacheco, recordando que el objetivo primordial es transferir de manera real y efectiva el protagonismo y el poder de decisión al pueblo venezolano a través del Poder Popular.

Contraloría. Asimismo, aclaró las dudas recurrentes sobre el origen, la viabilidad y la continuidad de las asignaciones financieras previas. Destacó los estrictos mecanismos de contraloría social que manejan las propias bases en cada territorio. “La rendición ha sido muy exitosa”, precisó. Reiteró que la transparencia en el manejo de los fondos ha sido un pilar fundamental para el éxito y la maduración de esta octava consulta nacional.

Para finalizar, Pacheco extendió una invitación masiva a toda la ciudadanía a sumarse activamente a esta jornada dominical, recordando el concepto de autogobierno inspirado en las raíces históricas de la nación. “Que no se pierdan de participar de esta fiesta democrática. Vayan, revisen cuáles son. Esto es lo que nuestro amado Simón Rodríguez hablaba de la toparquía, del autogobierno comunal. Que manden pues los proyectos del pueblo, que sea la decisión de acciones del pueblo, decisiones colectivas”, concluyó la funcionaria, reafirmando que este proceso electoral representa una ruta colectiva de trabajo construida desde las bases para el mapa de soluciones del país.

Juventud. Otro de los detalles que también distingue esta jornada electoral del domingo es el protagonismo masivo que ha asumido la juventud venezolana, tanto en la organización como en el derecho al sufragio a partir de los 15 años de edad.

De acuerdo con los datos presentados por la diputada Gabriela Peña, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, las recientes renovaciones de las vocerías comunitarias han inyectado una gran fuerza generacional al liderazgo territorial, al transformar de forma cualitativa la manera en que se gestionan las políticas públicas locales.

“Pueden participar los jóvenes mayores de 15 años con su cédula de identidad. Ya tenemos más de 12.000 consejos comunales renovados y una buena noticia es que el 49 por ciento de los voceros y voceras son jóvenes. O sea, se ha incrementado la participación de la juventud y esto es bastante importante porque le entregan alegría, promueven lo nuevo, generan nuevos métodos para gestionar los recursos”, puntualizó Peña.

Este relevo generacional está estrechamente vinculado con el impulso de la contraloría social, un mecanismo que la diputada calificó de vital para garantizar la transparencia antes, durante y después del proceso. “El artículo 62 de la Constitución nos faculta a todos y a todas para ejercerla. Siempre velando porque sea un ejercicio preventivo y no tengamos que llegar a lo punitivo por si alguien se le ocurriera desviar el recurso”, detalló la diputada, quien concluyó invitando a toda la familia a activarse este domingo desde las 6 de la mañana, en este ejercicio de democracia protagónica y participativa.

Estadísticas de la consulta nacional

48.086 concejos comunales participarán en la consulta de este domingo 18 de octubre de 2026.

5.418 comunas integran los circuitos comunales en todo el país.

11.495 centros electorales garantizarán la participación ciudadana.

36.000 miembros de mesa comunitarios recibirán a los votantes en esta consulta.

37.205 proyectos fueron postulados directamente por las bases surgidos de sus ACA.

19.028 proyectos están destinados al agua, electricidad e infraestructura de salud y educación.

9.217 proyectos tienen que ver con el área social.

12.000 consejos comunales fueron renovados con un 49% de participación juvenil.