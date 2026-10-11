Poder Popular en Cojedes despliega agenda de agitación comunal

En el marco del Plan de Campaña y Agitación de cara a la Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre, la ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores y madrina del estado Cojedes, Magaly Viña, encabezó durante el fin de semana un despliegue territorial para acompañar y fortalecer la dinámica organizativa de las 99 comunas de la entidad llanera.

La ministra lideró una agenda de trabajo que incluyó jornadas de formación, inspecciones productivas, atención social y consulta comunal en los municipios Pao de San Juan Bautista, Rómulo Gallegos, Ricaurte y Ezequiel Zamora. El despliegue comenzó el pasado jueves en Rómulo Gallegos, donde acompañó junto a la directora territorial del Ministerio de Comunas, Leonelys Díaz, las actividades formativas sobre la adecuación de las comunas y la conformación de los comités de Círculos de Abuelos y Abuelas, además de realizar un recorrido por la Comuna Comandante Supremo.

La agenda continuó el día viernes con las autoridades regionales y el poder popular, quienes se desplegaron en las jornadas de atención integral «Cojedes Solidario» que se desarrollaban en el municipio Ricaurte. Durante el abordaje a esta localidad, se inspeccionaron los trabajos de rehabilitación en el Ambulatorio Popular y la Cancha de la Juventud. La actividad culminó en el sector El Milagro con una asamblea comunitaria donde se visibilizó el potencial socioproductivo de las comunas Hugo Chávez Frías, El Arañero y Zamora Vive en Tierras de Ricaurte, con el propósito de consolidar el bienestar social y la economía local.

El despliegue abarcó el municipio Ezequiel Zamora, marcando un hito histórico con la apertura del proceso de referéndum para la Carta Fundacional de la Comuna Conductor de Victorias, ubicada en la comunidad El Retazo I, en San Carlos, donde también las autoridades junto al Poder Popular organizado realizaron una inspección técnica a la bloquera comunal situada en esa misma comunidad, ejemplo visible de autogestión y economía comunal.

Para culminar la gira de trabajo, la comitiva se trasladó al municipio Pao de San Juan Bautista, donde se sostuvo una visita a la Sala de Autogobierno Comunal Maisanta en la Comuna Maisanta Comandante Hugo Chávez, cerrando con una gran jornada de atención social dirigida a las familias y abuelos de la zona.

Con estas acciones de calle, formación y acompañamiento institucional, Cojedes demuestra su músculo organizativo y se declara listo para la fiesta democrática y comunal del próximo 18 de octubre.