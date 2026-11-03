Posani: rehabilitación de estructuras tras sismos se ejecuta mediante estándares profesionales

La ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, afirmó este lunes que los trabajos de rehabilitación de las estructuras afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio se llevan a cabo mediante rigurosos estándares profesionales y sismorresistentes.

Durante una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), indicó que «cuando se rehabilita un edificio (…) tenemos un patólogo y tenemos especialistas que revisan el estado de la estructura, y si tienen una afectación que se puede reparar, se repara técnicamente, está avalado por un ingeniero estructural patólogo, y ese trabajo se hace y se certifica».

Recalcó que «nosotros podemos asegurar que todos los edificios recuperados están avalados por un patólogo», por lo que la población puede estar tranquila de regresar a sus viviendas rehabilitadas tras los sismos.

«Quiero asegurarles que todos los que estamos trabajando en el tema de rehabilitación lo estamos haciendo con una base técnica, con equipos de ingenieros», enfatizó.

Explicó que especialistas de otros países y organizaciones como la ONU han venido al país y han revisado las reparaciones de las estructuras que se ejecutaron, «y son impecables».

Ratificó que el Gobierno nacional estuvo presente en todos los estados afectados por el doblete sísmico para atender a la población, haciendo el Registro Único de Vivienda que cerró en más de 50.000 personas.

Derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución

Por otra parte, aseguró que el derecho a la vivienda en el país está consagrado en la Constitución con el fin de garantizar espacios dignos para las familias venezolanas.

Además, recordó que la presidenta Delcy Rodríguez fijó como meta la entrega de 4.000 viviendas para los afectados por los terremotos para diciembre próximo.

Manifestó que trabajan arduamente para lograr este objetivo mediante el abordaje de estructuras ya construidas que, luego de recibir la certificación técnica y estructural correspondiente, pasan a la fase de acabados para garantizar su habitabilidad.

Posani anunció que el ministerio mantiene en ejecución la edificación de más de 8.000 viviendas nuevas en todo el territorio nacional, que se prevé sean entregadas en el 2027.

La funcionaria aclaró que la asignación de viviendas a las familias afectadas se realiza de forma completamente voluntaria, añadiendo que al momento de abordar a los ciudadanos en los campamentos transitorios, se les da opciones sobre si desean reubicarse en otros estados donde cuenten con redes de apoyo familiar. Precisó que hay más de 10.000 personas que expresaron su interés en cambiar de región en los registros oficiales.

Implementación de planes habitacionales especializados

La ministra también comentó que, después de finalizar la desocupación de los campamentos transitorios por la emergencia sísmica, el Gobierno nacional empezará a implementar planes sectoriales adaptados a los requerimientos específicos de cada grupo social.

«El gran reto es seguir siendo cuidadosos en la selección, entender que hay jóvenes que necesitan una vivienda, que sin ser afectados por el sismo están empezando y quieren formar una familia; eso amerita un plan diseñado para esa juventud», acotó.

Con respecto a los adultos mayores, adelantó que se proyectan viviendas asistidas que garanticen independencia sin recurrir al esquema de un ancianato. Asimismo, para las personas con discapacidad, evalúan la asignación de viviendas con condiciones específicas que garanticen su comodidad.