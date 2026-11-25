Durante la tercera reunión de la Comisión Intergubernamental para el Control de Tabaco se presentaron estrategias, lineamientos y actividades en materia de lucha contra el tabaquismo con el objeto de articular acciones en el país, señaló el Ministerio del Poder Popular para la Salud en su cuenta en Instagram.

La jornada, organizada por la cartera de Salud, estuvo encabezada por la directora de Salud Mental, Prevención de Accidentes y Hechos Violentos y Punto Focal Nacional de Tabaco de MinSalud, Melina Herrera, quien precisó que en la reunión se presentarían los resultados del Taller de Impuestos de Tabaco realizado en la ciudad de México del 20 al 22 de octubre.

Durante el encuentro, que constituye una acción estratégica para reforzar la salud pública nacional, “los representantes de los distintos entes participantes evaluaron las políticas públicas dirigidas a desestimular el consumo de productos derivados del tabaco, impulsar entornos saludables libres de humo y reforzar las campañas de prevención integral en las comunidades y centros del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS)”, indica el ente ministerial en la publicación.

Agrega que con los acuerdos interinstitucionales logrados se avanza en la consolidación de políticas preventivas eficaces para reducir el impacto del tabaquismo y garantizar espacios libres de humo para las futuras generaciones.