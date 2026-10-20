Presidenta celebra primer aniversario de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La presidenta Delcy Rodríguez celebró este lunes el primer aniversario de la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Mediante su canal de Telegram, calificó esta fecha como «un año de fe y bendiciones para Venezuela», asegurando que son «dos vidas dedicadas al amor, la humildad y el servicio a los demás».

Rodríguez afirmó que el ejemplo de ambos santos sigue vivo en el corazón del pueblo venezolano y que «su luz ilumina el camino de nuestra nación».

La ceremonia de canonización fue oficiada por el papa León XIV el 19 de octubre de 2025 en la plaza de San Pedro en el Vaticano ante decenas de miles de fieles a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.