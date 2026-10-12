Presidenta Delcy Rodríguez en la FAO activa «Plan Venezuela Alimenta» para erradicar el hambre

Durante su discurso, tras expresar el profundo agradecimiento del pueblo venezolano a la FAO y al Programa Mundial de Alimentos por la asistencia humanitaria brindada tras las afectaciones causadas por el doblete sísmico registrado en junio, la mandataria venezolana ratificó que el país se encuentra a las puertas de erradicar definitivamente la malnutrición de su territorio.

«Quiero, desde esta tribuna, anunciar el Plan Venezuela Alimenta para engranar todos los procesos productivos de alimentos en la consecución de este supremo objetivo: hambre cero», expresó este lunes.

La presidenta destacó que este nuevo plan busca consolidar y optimizar la cadena de producción de alimentos en todo el territorio nacional, engranando el esfuerzo productivo local con las redes de distribución social.

Asimismo, adelantó que en los próximos días introducirá una propuesta legislativa ante el Parlamento venezolano orientada a fortalecer la economía interna.

«Y también, para afinar aún más este logro, anuncio que presentaré en los próximos días al Parlamento venezolano una nueva ley para la economía local que permita, junto a la economía comunal, la economía comunitaria y la economía del emprendimiento, el engranaje y encadenamiento productivo para la producción de alimentos con la gran industria agroalimentaria», detalló.

El nuevo marco legal busca generar un encadenamiento efectivo entre la economía comunal, comunitaria y de emprendimiento con la gran industria agroalimentaria, consolidando de esta manera un sistema integrado de abastecimiento nacional.

Esta iniciativa de Estado articulará de forma integral la producción nacional, la ciencia aplicada, la inversión pública e institucional y las redes de distribución social con el supremo objetivo de alcanzar la meta de Hambre Cero, reafirmando el compromiso indiscutible del Estado venezolano con la soberanía alimentaria y la justicia social.

Para finalizar, la presidenta enfatizó que el compromiso por la seguridad alimentaria involucra a la totalidad de los sectores del país.

«Todos, sin excepción, vamos a sumar a este objetivo superior», puntualizó.

En ese sentido, expuso el impacto de las políticas públicas y programas de atención social en la salud de la población, resaltando que «los indicadores muestran una reducción sostenida de la prevalencia de la subalimentación, que alcanzó el 5.3% en 2025, según cifras de esta organización, y que ya este año es de un 3%».

Reconocimiento a las mujeres rurales

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó la distinción de la FAO a la agricultora andina María Cantalicia Torres como «heroína de la alimentación» y concluyó reafirmando que Venezuela renace basada en el trabajo, el diálogo y el conocimiento para garantizar la paz.

«Por ello nos llena de orgullo que, en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultura, la FAO haya reconocido a nuestra María Cantalicia de Torres, agricultura de los Andes venezolanos y guardiana de semillas nativas de papa, como una de las heroínas de la alimentación. María Cantalicia representa mucho más que una historia individual.»