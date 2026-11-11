Presidenta Delcy Rodríguez llega a Türkiye para participar en la Cumbre Climática COP31

La presidenta Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Antalya, República de Türkiye, para incorporarse a la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), evento multilateral que se desarrollará hasta el próximo 20 de noviembre.

A su llegada, la mandataria nacional expresó el objetivo central de la delegación venezolana ante este foro global y enfatizó la necesidad de pasar de las deliberaciones a compromisos medibles para combatir la crisis ambiental.

«Venimos a esta discusión tan importante, pero lo más relevante es establecer una hoja de ruta, una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos que nos presenta hoy la emergencia climática», declaró la Presidenta Rodríguez al ser abordada por los medios de comunicación a su arribo al país euroasiático.

Asimismo, al ser consultada sobre temas de agenda nacional, Rodríguez resaltó la sanción por unanimidad de la reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por parte de la Asamblea Nacional. Explicó que esta medida contempla la apertura a la inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, para fortalecer la infraestructura energética del país.

«Quiero agradecer a los diputados y las diputadas de Venezuela, a nuestro Parlamento por haber sancionado de manera unánime esta propuesta que llevó el Ejecutivo Nacional que permitirá un nuevo modelo de gestión del sistema eléctrico nacional dando apertura a inversión tanto nacional como internacional, pública y privada», dijo .