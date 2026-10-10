Programa de Alimentación Universitaria eleva 43,8% su cobertura

En el marco del Plan Nacional de Permanencia Universitaria y con el propósito de garantizar el bienestar de la juventud, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), a través del Viceministerio para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria, anunció un crecimiento a través del Programa de Alimentación y Nutrición Universitaria, alcanzando la cifra de 229.700 bandejas mensuales servidas en las distintas casas de estudio del país, lo que se traduce en un incremento del 43,8%, según informó el portal del organismo.

El notable aumento en el volumen de atención está vinculado a un cambio profundo en el modelo de gestión impulsado desde el Viceministerio, que ha diseñado una arquitectura institucional orientada a consolidar mecanismos de gestión corresponsable entre el Ministerio, las autoridades universitarias y los movimientos estudiantiles. Esta visión conjunta prioriza la transferencia directa de fondos a las casas de estudio, rompiendo con la centralización y la burocracia en las operaciones logísticas.

Al otorgar a cada universidad la potestad de ejecutar sus propios recursos, el programa logra mitigar de forma inmediata las mermas generadas por el transporte de alimentos a largas distancias. Asimismo, este modelo de descentralización permite que el gasto se ajuste de manera eficiente y transparente a la realidad de los precios de los mercados locales, dinamizando también la economía regional.

Aumentó en 66,67% los comedores

Esta política de protección ha permitido el reinicio operativo inmediato de los espacios de comedor, pasando de 12 comedores operativos a 20 a nivel nacional. Las estadísticas reflejan un aumento del 66,67% en el número de recintos activos respecto al año pasado. Este esfuerzo forma parte de un proceso de expansión progresiva, diseñado estratégicamente para abarcar a la mayor cantidad de población universitaria posible y fortalecer el sistema educativo en todo el territorio.

En esta fase de consolidación del nuevo modelo de gestión, las casas de estudio que ya cuentan con sus espacios habilitados y operativos son:

. Universidad Central de Venezuela (UCV- Ciudad Universitaria)

Universidad Central de Venezuela (UCV- Campus Maracay) Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos

(UNERG) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA –

Chuao) . Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV- Distrito Capital) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR- Distrito Capital) Universidad Nacional Experimental del Transporte (UNETRANS) Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC) Universidad Deportiva del Sur (UDES- Cojedes) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM- Distrito Capital) Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología «Paulo Freire» (IALA) Universidad de Oriente (UDO- Sucre) Universidad de Carabobo (UC- Carabobo) Universidad del Zulia (LUZ- Zulia) Universidad Nacional Experimental «Francisco de Miranda» – Complejo Académico Vicente Durán (Falcón) Universidad de los Andes (ULA- Mérida) Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida «Kléber Ramírez» Sede Ejido (Mérida) Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO) Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA- Lara) Universidad Politécnica Territorial «Alonso Gamero» (UPTAG- Falcón)

Con la firme ejecución de este nuevo esquema, el Mppeu ratifica su compromiso con la eficiencia, la contraloría social y el bienestar pleno, asegurando que los recursos lleguen de manera directa y oportuna a las bandejas de los estudiantes, garantizando así las condiciones necesarias para la transformación académica y productiva del país.