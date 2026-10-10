Se ha logrado poner en funcionamiento 20 comedores universitarios. Foto archivo
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Programa de Alimentación Universitaria eleva 43,8% su cobertura

El nuevo modelo de gestión del Mppeu establece la transferencia directa de fondos a las universidades, logrando habilitar 20 comedores a nivel nacional

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En el marco del Plan Nacional de Permanencia Universitaria y con el propósito de garantizar el bienestar de la juventud, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), a través del Viceministerio para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria, anunció un crecimiento a través del Programa de Alimentación y Nutrición Universitaria, alcanzando la cifra de 229.700 bandejas mensuales servidas en las distintas casas de estudio del país, lo que se traduce en un incremento del 43,8%, según informó el portal del organismo.

El notable aumento en el volumen de atención está vinculado a un cambio profundo en el modelo de gestión impulsado desde el Viceministerio, que ha diseñado una arquitectura institucional orientada a consolidar mecanismos de gestión corresponsable entre el Ministerio, las autoridades universitarias y los movimientos estudiantiles. Esta visión conjunta prioriza la transferencia directa de fondos a las casas de estudio, rompiendo con la centralización y la burocracia en las operaciones logísticas.

Al otorgar a cada universidad la potestad de ejecutar sus propios recursos, el programa logra mitigar de forma inmediata las mermas generadas por el transporte de alimentos a largas distancias. Asimismo, este modelo de descentralización permite que el gasto se ajuste de manera eficiente y transparente a la realidad de los precios de los mercados locales, dinamizando también la economía regional.

Aumentó en 66,67% los comedores

Esta política de protección ha permitido el reinicio operativo inmediato de los espacios de comedor, pasando de 12 comedores operativos a 20 a nivel nacional. Las estadísticas reflejan un aumento del 66,67% en el número de recintos activos respecto al año pasado. Este esfuerzo forma parte de un proceso de expansión progresiva, diseñado estratégicamente para abarcar a la mayor cantidad de población universitaria posible y fortalecer el sistema educativo en todo el territorio.

En esta fase de consolidación del nuevo modelo de gestión, las casas de estudio que ya cuentan con sus espacios habilitados y operativos son:

  1. . Universidad Central de Venezuela (UCV- Ciudad Universitaria)
    Universidad Central de Venezuela (UCV- Campus Maracay)
  2. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos
    (UNERG)
  3. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA –
    Chuao)
  4. . Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV- Distrito Capital)
  5.  Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR- Distrito Capital)
  6. Universidad Nacional Experimental del Transporte (UNETRANS)
  7. Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
  8. Universidad Deportiva del Sur (UDES- Cojedes)
  9. Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
  10. Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM- Distrito Capital)
  11. Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología «Paulo Freire» (IALA)
  12. Universidad de Oriente (UDO- Sucre)
  13. Universidad de Carabobo (UC- Carabobo)
  14. Universidad del Zulia (LUZ- Zulia)
  15. Universidad Nacional Experimental «Francisco de Miranda» – Complejo Académico Vicente Durán (Falcón)
  16. Universidad de los Andes (ULA- Mérida)
  17. Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida «Kléber Ramírez» Sede Ejido (Mérida)
  18. Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO)
  19. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA- Lara)
  20. Universidad Politécnica Territorial «Alonso Gamero» (UPTAG- Falcón)

Con la firme ejecución de este nuevo esquema, el Mppeu ratifica su compromiso con la eficiencia, la contraloría social y el bienestar pleno, asegurando que los recursos lleguen de manera directa y oportuna a las bandejas de los estudiantes, garantizando así las condiciones necesarias para la transformación académica y productiva del país. 

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