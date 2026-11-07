Promueven a 270 bomberos forestales tras atender 37.000 emergencias

Un total de 270 efectivos del Cuerpo de Bomberos Forestales fueron promovidos al grado jerárquico inmediato superior tras haber ejecutado 37.000 actuaciones operativas en lo que va de año, según informó el primer comandante de la institución, Germán Gutiérrez, durante el 53° aniversario del Instituto Nacional de Parques.

Durante el encuentro oficial las autoridades evaluaron el desempeño del organismo en la atención de contingencias de origen sísmico, incendios y emergencias climáticas.

En ese contexto el ministro para el Ecosocialismo y presidente de Inparques, Nelson Rodríguez, coincidieron en señalar que la institución mantendrá como eje prioritario la profesionalización técnica de la tropa para garantizar la respuesta operativa ante eventos adversos en las áreas protegidas.

Por su parte el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti Paituvi, junto a la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, reconocieron la inmediatez de los funcionarios en la atención de rescates y resguardo de comunidades afectadas por eventos naturales. Asimismo se destacó el avance en la conformación de las Brigadas Comunitarias para el Manejo Integral del Fuego con el fin de involucrar a las comunidades en la prevención de incendios.

La ceremonia contó con la participación de la segunda comandante Marialejandra Sumosa, el director general nacional de Bomberos, Juan Carlos González Rodríguez, y la viceministra Carola Herrera Napoleón, quienes encabezaron la entrega formal de los ascensos concedidos mediante Orden General para fortalecer el cuerpo de resguardo patrimonial e infraestructura nacional.