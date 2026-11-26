Funcionarios de Protección Civil Chacao rescataron este miércoles 25 de noviembre a un gato que permanecía atrapado en la cornisa del piso 14 de la Torre Oeste II, ubicada en el Centro Comercial Paseo La Castellana.

De acuerdo con el reporte publicado por el organismo en su cuenta oficial de Instagram, los efectivos acudieron al edificio situado entre la avenida Francisco de Miranda y la avenida Principal de La Castellana tras recibir el llamado de alerta de los vecinos de la zona.

Para alcanzar al animal, el equipo técnico ejecutó una maniobra de descenso con cuerdas desde la azotea de la edificación. Los rescatistas lograron ubicar al felino en la cornisa, asegurarlo y subirlo sin que presentara lesiones.

«Con total precisión y valentía, el equipo efectuó una maniobra de rescate con cuerdas descendiendo desde la azotea, logrando visualizar y poner a salvo al gatito sin novedad para luego ser entregado a su respectivo dueño», escribió PC en su cuenta de Instagram.

En su publicación, la institución reiteró que mantiene sus labores de atención y resguardo en el municipio Chacao junto a la gestión del alcalde Gustavo Duque.