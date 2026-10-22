Proyectos de gas y caminería ganan consulta en La Pastora

Los habitantes del Circuito Comunal Calidad de Vida La Pastora Victoriosa eligieron este 18 de octubre sus proyectos prioritarios durante la segunda consulta popular nacional 2026. El proyecto ganador de la jornada fue el de Gas Comunal con 462 votos, consolidando así una iniciativa que ya ha beneficiado a cientos de familias de la zona.

En la zona también resultó ganador la continuidad de la rehabilitación de caminerías, que se posicionó como el segundo proyecto más respaldado con 126 votos. Las votaciones se realizaron en los centros electorales ubicados en el Centro Médico María Núñez en San Ruperto y la Escuela República de Bolivia, donde los vecinos acudieron para definir el destino de los recursos.

Gas Comunal

El proyecto ganador de esta consulta fue la adquisición y venta de cilindros de gas a bajo costo. Con 462 sufragios, la comunidad aprobó darle continuidad a una iniciativa que ya tuvo un primer impulso exitoso en la primera consulta popular nacional.

En aquella oportunidad, la jornada se realizó el pasado 11 de abril. En esa primera fase, que atendió a seis consejos comunales y a una comunidad organizada del circuito, se logró beneficiar a 250 familias con las sustituciones y la venta de cilindros. El costo para los beneficiarios fue de 20 dólares a la tasa oficial de ese momento, lo cual garantizó el acceso a un servicio básico a precios justos para la comunidad.

Con 462 votos se aprobó la continuidad de la venta de cilindros de gas.

Caminerías

El segundo proyecto ganador, con 126 votos, es la continuidad de la rehabilitación de caminerías. Esta obra contempla la mejora de aceras, pasamanos y la accesibilidad comunal. De esta manera, se atiende una demanda sentida por los vecinos de la parroquia.

En ese sentido, el territorio comunal continuará beneficiando a más de 500 familias de sectores como Mi Jardín, Madre Tierra, Totumos a Guayabal, San Ruperto, entre otros, que necesitan la consolidación de sus vías de acceso.

Entrega de tanques

En la primera jornada de elecciones de este año, el Circuito Comunal Calidad de Vida La Pastora Victoriosa, materializó un proyecto que benefició directamente a 100 familias y más de 400 habitantes de su territorio, con la venta a bajo costo de tanques de 320 litros para el almacenamiento de agua.

Bajo el liderazgo de la sala de autogobierno, la comunidad celebró una iniciativa que surgió como fruto de la autogestión de recursos y el consenso a través de asambleas comunitarias. Gilbert Domínguez, enlace circuital, explicó a Últimas Noticias que el origen de este logro se remonta a la primera consulta popular nacional.

Gracias a la elección del proyecto, que consistió en la venta a bajo costo de cilindros de gas, quedó un excedente que las autoridades locales invirtieron para comprar los tanques, lo que permitió ampliar el beneficio hacia otra necesidad como el almacenamiento de agua. “Se llegó a un consenso entre voceros y les planteamos a las comunidades venderles los tanques al costo original de adquisición”, detalló el responsable.

La entrega de tanques benefició a los seis consejos comunales y una comunidad organizada que integran la comuna, lo cual impactó a un centenar de familias. La distribución se realizó con el apoyo de los líderes y lideresas de calle de los Clap del territorio, que se encargaron de la venta de las unidades y la comunicación con los habitantes de sus comunidades.

“Vamos a seguir impulsando este proyecto. La idea es que tengamos el 80 por ciento de las personas con sus tanques en sus viviendas”, afirmó Domínguez.

Proyectos

Otras propuestas son la compra de una trimoto para habilitar el servicio de entregas a domicilio de una potabilizadora de agua inaugurada a principios de año en el mercado de La Pastora, también en el marco de las consultas populares. Asimismo, exploran alianzas con la empresa nacional de cemento para la venta de materiales de construcción a las comunidades que necesitan reparar viviendas después de los terremotos.