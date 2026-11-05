Publican horarios de la Expo Feria Navideña 2026 en Los Próceres y la Plaza Juventud 

Con el propósito de garantizar una adecuada planificación para el disfrute de la ciudadanía durante las festividades decembrinas, el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional dio a conocer formalmente los horarios de la «Expo Feria Navideña 2026» que se realiza en Los Próceres y la Plaza la Juventud.

La iniciativa comercial y cultural prestará sus servicios en el Estacionamiento del Ipsfa, ubicado en Los Próceres, en un horario comprendido de 4:00 a 9:00 pm, mientras que el espacio dispuesto en la Plaza de La Juventud recibirá a los visitantes a la misma hora, pero extenderá la hora del cierre hasta las 10:00 pm.

Las Expo Ferias Navideñas 2026 abrieron sus puertas desde el 1 de noviembre y mantendrá sus operaciones de manera ininterrumpida hasta el próximo 24 de diciembre.

El despliegue busca consolidar espacios integrales para la adquisición de bienes tradicionales, la articulación del aparato productivo local y el impulso de la economía popular en la capital.

La jornada se enmarca en la campaña institucional “Venezuela Renace: ¡Venga un abrazo!”, política orientada a fortalecer la convivencia comunitaria, promover el emprendimiento nacional y asegurar ambientes de esparcimiento seguro y ameno para todas las familias venezolanas a lo largo de la época decembrina.