Qatar Airways anuncia conexión entre Caracas y Doha

La aerolínea Qatar Airways operará dos vuelos semanales a Caracas, Bogotá y Doha a partir del 4 de noviembre de 2026.

La operación se realizará con aeronaves Boeing 777-200LR, contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, bajo un esquema triangular que conecta el Aeropuerto Internacional Hamad (DOH), el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (CCS).

Con esta incorporación, Caracas y Bogotá se convierten en los destinos número 16 y 17 de Qatar Airways en el continente americano, fortaleciendo la presencia de la compañía en América Latina.

Este paso representa un hito destacado en la trayectoria de la empresa qatarí, convirtiéndose así en la primera compañía aérea del Golfo en operar vuelos a Venezuela, y en la primera empresa de aviación en realizar vuelos directos desde Oriente Medio hacia Bogotá y Caracas.

De acuerdo con el itinerario anunciado por la aerolínea, el vuelo QR783 operará con los siguientes horarios locales:

Doha – Bogotá: salida 07:35 / llegada 16:25

Bogotá – Caracas: salida 17:55 / llegada 21:00

Caracas – Doha: salida 23:30 / llegada 20:35 del día siguiente

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن تدشين مسار جديد يتضمن إطلاق رحلتين جويتين أسبوعياً إلى كل من كراكاس وبوغوتا، وذلك اعتباراً من 4 نوفمبر 2026.



وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة الناقلة القطرية، إذ أصبحت بذلك أول شركة طيران خليجية تُسيّر رحلاتها الجوية إلى فنزويلا، وأول… pic.twitter.com/nYT0DkpIPD — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) November 4, 2026

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, celebraron mediante una conversación telefónica el inicio de las operaciones de la ruta aérea directa Caracas–Doha a través de la aerolínea Qatar Airways.