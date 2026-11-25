El Ministerio para la Salud, realizó una jornada de intervenciones en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Ludovico Silva, ubicado en la ciudad de Caracas a fin de brindar respuestas oportunas a la población.

Durante el operativo médico-asistencial, el equipo de especialistas atendió a diversos pacientes con patologías de cirugía general; de este modo, se intervinieron con éxito casos de hernias, eventraciones y varicocele, lo cual mejora de forma directa la calidad de vida de los favorecidos, refiere una nota de prensa del Ministerio para la Salud.

El despliegue asistencial fue posible gracias al trabajo articulado entre el personal médico de la Misión Barrio Adentro y la Dirección de Salud de Caracas, instituciones que garantizan el acompañamiento integral de cada paciente desde la evaluación preoperatoria hasta su total recuperación.

Esta actividad forma parte de las políticas públicas de protección social y fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), impulsadas por el Gobierno nacional para asegurar el acceso gratuito y de calidad a la medicina especializada.