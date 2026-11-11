Realizan encuentro nacional de parteras indígenas en Caracas

Con el propósito de enaltecer la labor de las guardianas de la salud en los territorios originarios, se instaló el Encuentro Nacional de Parteras Indígenas de Venezuela denominado “Manos que tejen la vida”.

Este espacio de convergencia cultural fue convocado por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para visibilizar el rol fundamental de las mujeres cuidadoras en las comunidades autóctonas.

La actividad, desarrollada en las instalaciones del Auditorio de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez”, ubicado en la avenida San Martín, destaca la importancia decisiva de conectar la academia con la sabiduría de los ancestros indígenas, reconociendo el valor terapéutico de la medicina tradicional.

El desarrollo de la jornada se sustenta en una sólida articulación interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, bajo la dirección del ministro Carlos Alvarado y la viceministra de salud integral, Noly Fernández (médica Wayuu del clan Epieyu), junto con el trabajo operativo de la Dirección de Salud Indígena Intercultural y Terapias Complementarias, instancias con las cuales se avanza de manera sostenida en la consolidación de un modelo de atención que entrelaza la red sanitaria pública con la organización del poder popular originario.

Este encuentro reafirma el cumplimiento del artículo 122 de la Constitución nacional: «Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.»

Además, se evidencia “el reconocimiento del Estado a la medicina tradicional indígena en articulación armónica con el Sistema Público Nacional de Salud (Spns)”.