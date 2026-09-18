Realizan impermeabilización en Facultad de Ingeniería de la UCV

La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) realiza trabajos e mantenimiento en los muros perimetrales de la Facultad de Ingeniería mediante una impermeabilización que le hará frente a la humedad constante que presenta la edificación, producto del agua del subsuelo hacia las paredes.

En su cuenta de la red social Instagram, la Comisión destaca que los trabajos se realizan en articulación con las autoridades y la comunidad universitaria de la UCV.

“Esta humedad por capilaridad suele afectar los revestimientos internos, los cuales poseen características que forman parte del patrimonio del campus, por ejemplo, los tonos cromáticos originales ideados por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva”, precisa la Comisión.

Una de las edificaciones que más benefician estos trabajos es la icónica sala anfiteátrica de la Escuela Básica de Ingeniería (018), la cual posee un desnivel de aproximadamente 80 centímetros por debajo de la cota protegida, quedando expuesta a la humedad si no se implementan mecanismos de protección como los empleados en esta oportunidad por la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV.

Asimismo, los trabajos de impermeabilización en las paredes se realizaron en los muros del sótano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES).