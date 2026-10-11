Realizan inspección en urbanismos del estado Miranda

La ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Arq. Paola Posani, realizó un despliegue de inspección por diferentes urbanismos del estado Miranda, constatando de primera mano los avances en materia habitacional y de infraestructura.

A través de sus redes sociales precisó que, durante el recorrido por complejos habitacionales como Santa Cruz, Ciudad Brión y Alamar II, supervisó los detalles finales de construcción, las áreas comunes, los espacios deportivos y la calidad de los acabados internos en las viviendas.

«Estamos resolviendo todos los equipamientos y revisando los servicios. En el municipio Brión evaluamos los proyectos de viviendas, nos reunimos con la comunidad organizada, los viveros de las comunas y posteriormente fuimos a Alamar, que está en su etapa de culminación», aseveró la titular de la cartera de hábitat y vivienda.

Señaló que «bajo los lineamientos del Plan Venezuela Renace, el Ministerio ratifica su compromiso de trabajar de la mano con el pueblo, garantizando respuestas oportunas y consolidando hogares dignos para el bienestar de las familias venezolanas».