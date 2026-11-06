Realizan jornada de mantenimiento e intervención urbana en la avenida Andrés Bello

El Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad de Caracas (Intravialca) informó este jueves que sus equipos se desplegaron para ejecutar una jornada integral de mantenimiento e intervención urbana en la avenida Andrés Bello.

Mediante su cuenta en Instagram, el ente adscrito a la Alcaldía de Caracas detalló que sus equipos de infraestructura vial y la brigada de soluciones realizaron un barrido profundo y recolección en toda la arteria vial.

Además, entre los trabajos está la recuperación de espacios a través de la pintura y el embellecimiento de paredes.

También llevaron a cabo la limpieza y el mantenimiento del sistema de aguas servidas, así como la optimización de alumbrado con labores preventivas y correctivas del sistema de luminarias.

«Seguiremos desplegados en cada rincón, garantizando vialidades más limpias, iluminadas y seguras para todos», afirmó Intravialca.