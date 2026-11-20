En el Complejo Hemato Oncológico y Radiocirugía Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, municipio Sucre, se desarrolló una jornada especial de acompañamiento emocional y bienestar que contó con el apoyo de voluntarios de Doctor Yaso.

A través de dinámicas lúdicas, música, juegos e improvisaciones, la actividad brindó un respiro y cercanía a pacientes oncológicos y hematológicos, familiares acompañantes y personal médico, de enfermería y administrativo del centro asistencial.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con un modelo de atención integral centrado en la persona, impulsando alianzas con organizaciones sociales para fortalecer el bienestar físico y emocional.



De esta manera, el centro de salud consolida un espacio donde la calidez humana complementa el rigor médico, demostrando que el acompañamiento solidario y la empatía son pilares fundamentales para favorecer los procesos de recuperación y mejorar la calidad de vida dentro de la red hospitalaria pública.