El equipo técnico de la Compañía Anónima Metro de Caracas ejecutó labores de mantenimiento integral en la curva 8 de la Línea 1, específicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Agua Salud y Caño Amarillo, donde renovó 270 metros de vía férrea durante la noche del viernes 27 de noviembre y la madrugada de este sábado 28.

Los trabajadores especializados realizaron diez soldaduras aluminotérmicas de alta precisión para garantizar la continuidad estructural y la estabilidad de los rieles en ese sector subterráneo.

De manera simultánea, las cuadrillas operativas ajustaron las fijaciones y calibraron el tercer riel encargado de suministrar la energía eléctrica necesaria para el desplazamiento de los trenes.

La empresa estatal de transporte subterráneo destacó que estas maniobras nocturnas se desarrollan mediante ingeniería 100 por ciento venezolana.

Con la culminación de estos trabajos técnicos, el sistema ferroviario fortalece su operatividad cotidiana y garantiza un traslado más seguro, fluido y confiable para miles de usuarios que se movilizan por la ciudad capital.