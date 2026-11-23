El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Hospital «Dr. Américo Babó» de Ferrominera Orinoco, inició este lunes 23 de noviembre una jornada quirúrgica para efectuar más de 200 operaciones de cataratas.

El despliegue médico tendrá una duración estimada de cinco días y estará a cargo de siete especialistas provenientes de Caracas. La atención beneficia al personal activo, jubilado y familiares de Ferrominera Orinoco, CVG Casa Matriz, Alcasa, Bauxilum y Minerven, con el propósito de proteger la salud visual y garantizar el bienestar de la fuerza laboral del sector minero y de las empresas básicas.

Como paso previo a las intervenciones, un equipo multidisciplinario de oftalmología desarrolló operativos de captación y diagnóstico en las instalaciones del centro asistencial, dentro de un proyecto planificado desde marzo.

De acuerdo con un la información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, durante los meses anteriores, los médicos evaluaron entre 400 y 500 pacientes y practicaron cerca de 400 exámenes especializados para determinar el grado de afectación ocular, entre los que figuran eco ocular, biometría, contaje de células endoteliales, paquimetría y pruebas de agudeza visual.

La vicepresidenta de Asuntos para el Trabajo de la CVG, Dra. Igneli Peretti, destacó que estas evaluaciones permiten confirmar los casos aptos para cirugía o detectar otras afecciones.

Por su parte, la oftalmóloga especialista en glaucoma, Dra. María Andrea Correa López, explicó que el programa brinda una atención integral que también cubre patologías de retina y glaucoma, a fin de ofrecer respuesta oportuna a las necesidades de salud de los trabajadores.