Realizan mesa técnica para la revisión y validación de los protocolos obstétricos

En la sede del Ministerio del Poder Popular para la Salud se realizó este miércoles una mesa técnica para la revisión y validación de protocolos clínicos sobre la atención obstétrica y neonatal de calidad.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio Arnoldo Gabaldón, ubicado en el piso 9 del ente en Caracas, refiere una nota de prensa de esa institución.

La oficial de programa de salud sexual y reproductiva y asesora en materia del ministerio, Marisol Alvarado, declaró que «nos reunimos en una segunda mesa para realizar la revisión y validación de los protocolos obstétricos».

Destacó que la medicina avanza y que el objetivo es que «todas estas normativas sean conocidas por toda la red, por todo el personal de salud del sistema».

Además, que el personal sanitario maneje de forma estandarizada todas las líneas actualizadas en el país, «a través de los organismos internacionales que apoyan para que esto tenga mucha más fuerza, más validez para su implementación».

Alvarado detalló que en la actividad participaron miembros de la sociedad científica, médicos expertos nacionales, así como representantes de diferentes carteras ministeriales y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).