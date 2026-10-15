Las labores de mantenimiento fueron ejecutadas por trabajadores de Integral Mercados y Almacenes (Inmerca). Foto Captura de video / Ig @alcaldiadeccs
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Realizan operativo preventivo ante temporada de lluvias en la parroquia San Juan

El operativo se realizó en las calles aledañas, entre el recinto comercial y la plaza San Martín, abarcando también las cercanías de la avenida principal

María Eugenia Rodríguez
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La Alcaldía de Caracas informó este jueves que se desarrolló un operativo preventivo de corte y poda de árboles en las inmediaciones del Mercado Municipal de San Martín, ubicado en la parroquia San Juan, con el fin de mitigar riesgos durante la temporada de lluvias.

A través de su cuenta en Instagram, indicó que las labores de mantenimiento fueron realizadas por trabajadores de Integral Mercados y Almacenes (Inmerca).

El operativo se concentró específicamente en las calles aledañas, comprendidas entre el recinto comercial y la plaza San Martín, abarcando también las cercanías de la avenida principal.

La alcaldía afirmó que esta acción preventiva tiene como fin evitar accidentes provocados por las precipitaciones, como la caída de ramas que puedan lesionar a los transeúntes o generar daños materiales.

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