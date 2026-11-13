Realizan rehabilitación integral del puente El Cuño en la parroquia Altagracia

El Ministerio de Obras Públicas ejecuta labores de rehabilitación integral y refuerzo estructural en el puente El Cuño, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para los conductores y peatones de la comunidad.

La información la dio a conocer el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde detalló el despliegue operativo que se mantiene activo en esta infraestructura vial de la capital.

De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, el personal especializado desarrolla un abordaje profundo sobre los elementos portantes de la estructura.

«Nuestro equipo de trabajadores avanza de manera ininterrumpida en el saneamiento de sus bases metálicas, demolición de concreto deteriorado, colocación de láminas de acero, pernos de sujeción y restauración estética de columnas y vigas», escribió Ramírez en su publicación.

Con la culminación de estos trabajos de mantenimiento mayor y recuperación estética, las autoridades prevén optimizar la movilidad vehicular y peatonal en este importante punto de conexión de la parroquia Altagracia.