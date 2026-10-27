Realizaron misas en La Candelaria por San José Gregorio Hernández

Como parte de la celebración del Día de San José Gregorio Hernández, en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria se llevaron a cabo este lunes seis misas y una procesión por el centro de Caracas.

De acuerdo con la programación publicada en su cuenta en Instagram, la procesión contó con una parada especial en la plaza Bolívar y en la casa de las Siervas de Jesús.

Más temprano, la presidenta Delcy Rodríguez rindió homenaje al primer santo venezolano y destacó que es un «símbolo de fe, esperanza y amor para nuestro pueblo», en ocasión de cumplirse 162 años de su natalicio.

Además, resaltó que San José Gregorio Hernández dedicó su vida a sanar, servir y brindar esperanza a quienes más lo necesitaban.

Durante la jornada, en varias regiones del país, se realizaron caravanas, misas y concentraciones para honrar la memoria del médico de los pobres, incluyendo en estados como Aragua, Cojedes, Táchira, entre otros.

En su natal Isnotú, estado Trujillo, un río humano se vio en el camino hacia su fiesta litúrgica, uniendo a miles de devotos. Las actividades abarcaron la tradicional caminata y una solemne eucaristía oficiada por el obispo de la Diócesis de Guasdualito, monseñor José Magdaleno Álvarez, y concelebrada por el obispo diocesano, monseñor José Trinidad Fernández Angulo, junto al clero trujillano.