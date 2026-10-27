Las actividades se realizaron en el marco del 162 aniversario del natalicio del primer santo venezolano. Foto María Isabel Batista
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Realizaron misas en La Candelaria por San José Gregorio Hernández

También se hizo una procesión con una parada especial en la plaza Bolívar y en la casa de las Siervas de Jesús

María Eugenia Rodríguez
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Como parte de la celebración del Día de San José Gregorio Hernández, en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria se llevaron a cabo este lunes seis misas y una procesión por el centro de Caracas.

De acuerdo con la programación publicada en su cuenta en Instagram, la procesión contó con una parada especial en la plaza Bolívar y en la casa de las Siervas de Jesús.

Más temprano, la presidenta Delcy Rodríguez rindió homenaje al primer santo venezolano y destacó que es un «símbolo de fe, esperanza y amor para nuestro pueblo», en ocasión de cumplirse 162 años de su natalicio.

Además, resaltó que San José Gregorio Hernández dedicó su vida a sanar, servir y brindar esperanza a quienes más lo necesitaban.

Durante la jornada, en varias regiones del país, se realizaron caravanas, misas y concentraciones para honrar la memoria del médico de los pobres, incluyendo en estados como Aragua, Cojedes, Táchira, entre otros.

En su natal Isnotú, estado Trujillo, un río humano se vio en el camino hacia su fiesta litúrgica, uniendo a miles de devotos. Las actividades abarcaron la tradicional caminata y una solemne eucaristía oficiada por el obispo de la Diócesis de Guasdualito, monseñor José Magdaleno Álvarez, y concelebrada por el obispo diocesano, monseñor José Trinidad Fernández Angulo, junto al clero trujillano.

  • Los devotos participaron en las actividades programdas para recordar el legado del médico de los pobres, su vocación de servicio y sus milagros. Fotos María Isabel Batista
FUENTESantuario Nuestra Señora de La Candelaria

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