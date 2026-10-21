Reciben a 150 operadores turísticos para impulsar ruta aérea Panamá-Porlamar

El estado Nueva Esparta recibió en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a una delegación de destacados tour operadores provenientes de Latinoamérica, con el objetivo estratégico de avanzar en los preparativos hacia la inauguración de la nueva ruta aérea Panamá-Porlamar prevista para el próximo 26 de noviembre.

El arribo de este grupo conformado por 150 agentes y 17 empresas turísticas de la isla constituye una visita importante y trascendental previa a la apertura del vuelo comercial, permitiendo a los prestadores de servicio evaluar de primera mano la calidad de la infraestructura hotelera, las playas y la propuesta gastronómica que ofrece la Isla de Margarita.

Cumpliendo una agenda de trabajo, los visitantes lograron evaluar la infraestructura de servicios, la oferta hotelera, los atractivos naturales y la propuesta gastronómicas, consolidando alianzas comerciales que permitan dinamizar la economía local.

Las autoridades del sector turístico precisaron que la nueva frecuencia directa entre la capital panameña y Porlamar servirá como un puente de interconexión clave para atraer flujos constantes de temporadistas continentales, dinamizando la actividad económica en los distintos municipios de la entidad.

Con este despliegue promocional y logístico, la Perla del Caribe demuestra su preparación operativa para proyectar lo mejor de sus riquezas naturales y consolidarse como uno de los destinos de mayor atractivo en el mar Caribe.