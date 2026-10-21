Foto: archivo
InicioMás VidaReciben a 150 operadores turísticos para impulsar ruta aérea Panamá-Porlamar
Más Vida

Reciben a 150 operadores turísticos para impulsar ruta aérea Panamá-Porlamar

Los prestadores de servicio evaluarán la calidad de la infraestructura hotelera, las playas y la propuesta gastronómica que ofrece la Isla de Margarita

Olys Guárate
Añade Últimas Noticias a tu Google

El estado Nueva Esparta recibió en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a una delegación de destacados tour operadores provenientes de Latinoamérica, con el objetivo estratégico de avanzar en los preparativos hacia la inauguración de la nueva ruta aérea Panamá-Porlamar prevista para el próximo 26 de noviembre.

El arribo de este grupo conformado por 150 agentes y 17 empresas turísticas de la isla constituye una visita importante y trascendental previa a la apertura del vuelo comercial, permitiendo a los prestadores de servicio evaluar de primera mano la calidad de la infraestructura hotelera, las playas y la propuesta gastronómica que ofrece la Isla de Margarita.

Cumpliendo una agenda de trabajo, los visitantes lograron evaluar la infraestructura de servicios, la oferta hotelera, los atractivos naturales y la propuesta gastronómicas, consolidando alianzas comerciales que permitan dinamizar la economía local.

Las autoridades del sector turístico precisaron que la nueva frecuencia directa entre la capital panameña y Porlamar servirá como un puente de interconexión clave para atraer flujos constantes de temporadistas continentales, dinamizando la actividad económica en los distintos municipios de la entidad.

Con este despliegue promocional y logístico, la Perla del Caribe demuestra su preparación operativa para proyectar lo mejor de sus riquezas naturales y consolidarse como uno de los destinos de mayor atractivo en el mar Caribe.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Inauguran Nuevo Centro Comunitario Integral con 19 áreas de bienestar social en El Valle
Artículo siguiente
Funvisis reportó sismo de magnitud 3,4 al sureste de Irapa estado Sucre