Recuperan 1.157 viviendas en Caracas, La Guaira y Miranda

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de 1.157 soluciones habitacionales recuperadas en los estados La Guaira y Miranda, así como en Caracas. Durante el evento, las autoridades regionales y municipales dieron a conocer los detalles de las adjudicaciones realizadas a través del Plan Venezuela Renace.

Desde el sector Terrazas del Aeropuerto, en la parroquia Urimare, la mandataria realizó un recorrido en el que compartió con los habitantes, entre ellos adultos mayores que recibieron sus apartamentos en óptimas condiciones.

«Hoy estamos entregando 1.157 viviendas rehabilitadas. Fíjense: 4.500 personas están regresando a su casa. ¡Qué emoción para esas personas que hoy pueden volver a su hogar!», precisó.

Asimismo, aprobó la asignación de recursos directos para 75 condominios en La Guaira y otros 75 en el estado Miranda, de la mano del gobernador de esa entidad, Elio Serrano, asegurando que “nada ha detenido” la acción gubernamental para que el pueblo reciba la temporada navideña en sus hogares.

Buenos resultados

La jefa de Estado señaló que, tras su visita a La Guaira, ha observado buenos resultados y cifras positivas en cuanto a la recuperación.

Al hacer un balance de las inspecciones periódicas en la entidad —afectada por los dos terremotos—, indicó que se ha removido el 63 % de los escombros y proyectó que para el mes de diciembre la zona estará completamente despejada. Esto permitirá ejecutar el «plan maestro que muy pronto vamos a presentar a este estado, para que vean la recuperación que estamos planificando; pero esa recuperación debe contar con el visto bueno de las comunidades de La Guaira».

Añadio que dicho plan permitirá impulsar zonas económicas, así como «la recuperación de nuestra economía en La Guaira y en El Junquito, donde sabemos que hubo afectaciones».

Con respecto a la reapertura de las playas, expresó su satisfacción por el avance:»Me alegra mucho el tema de las playas. Lo primero que le dije al vicepresidente Juan José fue: ‘Por favor, trata de recoger los escombros hacia la zona de las playas en una primera etapa, para que lo más pronto posible los guaireños puedan recibir visitantes y los operadores playeros reactiven su economía’. Así que me alegra mucho».

Asimismo, refirió su visita a la escuela Emilio Gimón, «la más grande de La Guaira, donde estudian 2.130 niños. Ustedes saben que aquí colapsaron 9 escuelas y 160 resultaron afectadas. Con esta institución sumamos ya 121 escuelas recuperadas; es un logro muy importante. Y como lo decía el gobernador: con el Plan Venezuela Renace estamos interviniendo para favorecer a 87.000 personas».

En cuanto a las viviendas nuevas, detalló que se han entregado 1.153 inmuebles, además de 580 viviendas de transición unifamiliares. «Estamos trasladando a la gente de los campamentos. Yo he aspirado y aspiro a que a finales de año ya no quede nadie allí y que todas las familias hayan sido reubicadas».

Prosiguió informando que este sábado se recibieron desde la República Popular China «1800 viviendas que se van a incorporar a este plan. De aquí salgo a Catia La Mar a inspeccionar las casas que estamos construyendo allá, justamente para las personas que perdieron su hogar».

Viviendas para quienes llevan años en refugios

La mandataria también anunció que las familias que llevan años en refugios serán beneficiadas con un hogar propio.

«Sé que muchas personas se quedaron sin vivienda recientemente, pero también hay quienes han estado en refugios durante años por tragedias naturales anteriores. Le he pedido al equipo que, una vez cumplamos la meta con los campamentos integrales —que espero sea a finales de diciembre—, iniciemos la entrega a quienes llevan años en refugios. Asimismo, pido que se incorpore un plan de vivienda para la juventud que desea iniciar una familia y para aquellas familias con hijos que aún no poseen casa»- agregó.

Aseguró además que «la construcción de viviendas no se detendrá tras esta etapa pósterremoto; vamos a ir más allá, porque el acceso a la vivienda es una necesidad de muchos venezolanos y venezolanas».

Terán: 100 apartamentos recuperados

Por su parte, el gobernador Alejandro Terán, quien acompañó a la mandataria durante la jornada, destacó que en esta oportunidad se entregaron «100 apartamentos culminados gracias al esfuerzo de este hermoso Plan Venezuela Renace».

Precisó que actualmente se intervienen casi 10 000 apartamentos de manera simultánea: «Un grupo se atiende de forma directa por el Plan Venezuela Renace y otro mediante una modalidad que usted nos aprobó: la transferencia directa a los condominios. Ya son más de 2400 familias las que han recibido recursos y están arreglando sus apartamentos con el acompañamiento técnico del plan. En esta hermosísima urbanización hay muchas edificaciones y todas están siendo intervenidas: los bloques de Guaracarumbo, Residencias Lancetur y Terrazas del Aeropuerto. Lo que ha sucedido aquí es verdaderamente esperanzador».

Recuperación estructural avanza en Pinto Salinas

Mediante una transmisión en directo hacia la parroquia El Recreo, en el sector Pinto Salinas de la capital, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreció el balance de intervención en la zona, donde se concretó la recuperación sismo-resistente de dos edificios para sumar un total de siete bloques entregados a la comunidad.

La autoridad municipal resaltó la transformación integral que vive el sector gracias al trabajo articulado entre las brigadas técnicas y el poder popular, cediendo la palabra a los voceros comunitarios para dar testimonio de la restitución de la tranquilidad y la alegría en la zona popular caraqueña.

La Candelaria consolida el retorno a los hogares

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, lideró la reentrega de tres emblemáticas estructuras en la parroquia Candelaria: los edificios Brión, Tequendama y Los Ortega, donde fueron totalmente intervenidos y recuperados 233 apartamentos para el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, uno de los beneficiarios del plan y residente del edificio Tequendama manifestó su agradecimiento por la atención recibida por los integrantes del PLan Venezuela Renace.

“Hubo un trabajo social donde se orientó y se apoyó con salud y medicina a los abuelos y a otras personas que tenían algunas dolencias, así que estamos totalmente agradecidos y hay que seguir adelante para que Venezuela renazca”, concluyó.

Una residente del edificio El Brión también expresó su gratitud por las labores ejecutadas. “Un millón de gracias a la presidenta y a todo el equipo que ha tenido que estar con nosotros durante todo el día y la noche para recuperar nuestros apartamentos. Ahora podemos regresar a nuestros hogares, en una de las parroquias donde hay mayor cantidad de adultos mayores, para dignificar nuestra vida”, señaló la beneficiaria, quien agradeció al equipo del gobierno de Caracas por el acompañamiento.

Fernández recordó la compleja contingencia vivida durante los primeros días del sismo en la avenida Andrés Bello, enfatizando que cuatro meses después, la ciencia aplicada y la ingeniería del plan estatal lograron superar la vulnerabilidad de las estructuras, garantizando las condiciones plenamente seguras para el reingreso de las familias a sus respectivos hogares.