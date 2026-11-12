Regresan al país 349 venezolanos mediante el Plan Vuelta a la Patria

A través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, retornaron al país un total de 349 ciudadanos venezolanos, informó el jefe del programa social, Mervin Maldonado.



“Un total de 349 ciudadanos venezolanos provenientes de EEUU retornaron al país este miércoles a través de los vuelos 186 y 187 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, los cuales arribaron al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui”, informó a través de sus redes sociales.



Tras su llegada al país, los connacionales fueron entrevistados por las autoridades para revisar su caso; posteriormente, recibieron atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano para luego coordinar su traslado hacia sus hogares.

Ejecutivo Nacional mantiene la ejecución de estas operaciones aéreas para garantizar la atención integral y el retorno seguro de los ciudadanos al país.



