Rehabilitan el Centro de Formación Especial Darío Vivas en la parroquia El Paraíso

El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, entregó totalmente rehabilitadas las instalaciones del Centro de Formación Especial Darío Vivas, ubicado en la parroquia El Paraíso.

De acuerdo con la información que publicó Fernández en su cuenta de Instagram, la intervención integral del plantel se concretó con el objetivo prioritario de «brindar un espacio educativo óptimo y renovado destinado a la atención integral de nuestros niños divergentes».

La obra requirió un amplio abordaje tras constatar las afectaciones estructurales que presentaba la edificación. Las cuadrillas de trabajo ejecutaron labores profundas de impermeabilización en las cubiertas de los techos y la recuperación total de los salones y espacios comunes deteriorados por el uso continuo y el paso del tiempo.

Estas acciones se enmarcan en el despliegue impulsado por el Plan Venezuela Renace, programa que mantiene frentes de trabajo activos en más de 137 escuelas del municipio Libertador. La estrategia gubernamental busca transformar de forma progresiva la red de planteles de la ciudad capital para garantizar recintos escolares en condiciones idóneas.

En el contexto de esta actividad, se recordó que la presidenta Delcy Rodríguez, firmó la publicación del reglamento de la ley que protege y cubre a todos los niños divergentes y neurodivergentes del país. Este paso se consolida como un marco jurídico fundamental para «garantizar la inclusión, el respeto y la atención integral que merecen nuestros pequeños en todo el territorio nacional».

Durante el recorrido por los espacios reacondicionados, el jefe del Gobierno destacó la dedicación del personal docente y directivo que guía diariamente a la matrícula estudiantil con vocación de servicio. La gestión capitalina ratificó que continuará el despliegue por las 22 parroquias para entregar más instalaciones escolares recuperadas al 100%.