Rehabilitan en un 70 % el Hospital Manuel Núñez Tovar en Monagas

Como parte del Plan Dr. José Gregorio Hernández, avanza en un 70 % la recuperación del piso 1 del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en el estado Monagas, informó el Ministro para Obras Públicas, Juan José Ramírez.



“Avanzamos a paso firme con la rehabilitación integral del piso 1 del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar. Con un 70% de avance en las labores optimizamos los espacios de la Sala de Partos para garantizar instalaciones dignas, modernas y equipadas al servicio del pueblo”, expresó Ramírez en sus redes sociales.



El Plan Dr. José Gregorio Hernández, impulsa la rehabilitación de más de 61 hospitales en diferentes estados del país para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud y garantizar la atención médica, gratuita y de calidad a los venezolanos y venezolanas.



Esta iniciativa inició en abril de 2026 con la intervención de centros prioritarios para su posterior expansión progresiva a nivel nacional.



Este programa del Estado venezolano tiene como objetivo la recuperación y el mantenimiento profundo de la infraestructura hospitalaria pública. Desde su implementación, el plan concentra esfuerzos en la rehabilitación de áreas críticas para el beneficio de la ciudadanía.