El equipo desplegado realizan trabajos como la demolición de asfalto en la superficie de la cancha, acarreo y botes de escombros y el replanteo de la zona de juegos para el posterior vaciado de losa. Foto Mppop
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Rehabilitan espacios deportivos en Residencias Araguaney de Miranda

Los trabajos beneficiarán a unos 6.000 habitantes

María Eugenia Rodríguez
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El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas informó este martes que mantiene la transformación y modernización de las canchas en las Residencias Araguaney, en la parroquia Caucagüita del municipio Sucre, estado Miranda.

En una nota de prensa, el ente destacó que estas labores se llevan a cabo dando cumplimiento a las políticas de atención social orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, beneficiando a 6.000 habitantes.

Detalló que un equipo activo de trabajadores mantiene un despliegue operativo que comprende la demolición de asfalto en la superficie de la cancha, acarreo y botes de escombros.

Además, la fabricación de fundaciones para viga de arrastre y el replanteo de la zona de juegos para el posterior vaciado de losa.

Con esta iniciativa se promueve el sano esparcimiento, la actividad física y el encuentro comunitario, ratificando el compromiso del Gobierno nacional con el bienestar de la población y la recuperación de espacios públicos de calidad.

FUENTEMinisterio del Poder Popular de Obras Públicas

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