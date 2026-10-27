Rehabilitan la UEN Armando Castillo Plaza en Miranda para beneficiar a 700 estudiantes

Este lunes inició la rehabilitación integral de la Unidad Educativa Nacional (UEN) Armando Castillo Plaza, ubicada en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre, estado Miranda, para el beneficio de 700 estudiantes, informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Durante un recorrido de inspección, Rodríguez destacó que la intervención responde a una solicitud directa realizada por la comunidad escolar, refiere una nota de prensa de Prensa Social.



«Esta escuela es una propuesta que los padres y representantes nos enviaron la semana pasada para incorporar al plan de rehabilitación y hoy estamos iniciando la recuperación, que adelantamos conjuntamente con el ministerio de Obras Públicas», señaló.

El abordaje contempla la adecuación de la infraestructura, incluyendo aulas de clase, áreas de cocina, canchas y laboratorios, así como impermeabilización, pintura, reparación de instalaciones instalaciones eléctricas, dotación, entre otras obras las cuales permitirán ampliar la oferta de cupos.



Más de 1.500 planteles abordados

El ministro precisó que esta intervención forma parte de un «esfuerzo sostenido» que ya alcanza más de 1.500 planteles abordados en todo el territorio nacional, al tiempo que agradeció el compromiso de los docentes, trabajadores e instancias de gobierno involucradas en la mejora de la calidad educativa del país.

Por su parte, la directora del plantel, Ana Vazquez, manifestó su agradecimiento por la pronta respuesta a los requerimientos de la comunidad educativa, expresando sus expectativas favorables ante los avances en la infraestructura y la consolidación de espacios dignos para la formación de la juventud venezolana.

