La Unidad Educativa Estadal El Jarillo fue rehabilitada de manera integral y reabrió sus puertas para recibir a niños y jóvenes, luego de superar los daños estructurales ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Este plantel recibió una intervención profunda ejecutada por la alcaldía del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, a través de la Secretaría para Ciudades Humanas y Buen Vivir.

Durante la actividad, el alcalde Farith Fraija explicó que la obra demandó una inversión aproximada de 15 millones de bolívares provenientes de recursos propios, lo cual permite alcanzar la cifra de 26 escuelas recuperadas de las 30 proyectadas en la jurisdicción.

«Era un compromiso que habíamos asumido con nuestra comunidad y con el futuro de nuestros muchachos; hoy les podemos decir que pueden estar tranquilos, pues garantizamos una infraestructura segura y sin riesgos para el desarrollo de sus actividades escolares», expresó Fraija, según lo señala una nota de prensa de la Alcaldía.

Para devolverle la operatividad al recinto, las cuadrillas realizaron la reparación de grietas en columnas y paredes, el saneamiento de juntas de dilatación, la instalación de luminarias nuevas y la pintura de fachada. Además, ejecutaron el mantenimiento y demarcación tanto del muro perimetral como de la cancha deportiva, junto a la optimización del servicio de agua potable y rejillas de canalización.

El retorno a las aulas generó entusiasmo entre el personal docente y directivo. Al respecto, la directora encargada de la institución, Ermely Morales, celebró la culminación de las labores al asegurar que «ver nuestra institución recuperada tras el desafío que supuso el sismo es una gran victoria para todos; hoy tenemos la tranquilidad de saber que nuestros estudiantes cuentan con un espacio digno y seguro para aprender gracias al apoyo oportuno de la alcaldía».