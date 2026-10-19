Rehabilitan plantel artesanal José Gregorio Hernández en el 23 de Enero

El Gobierno del Distrito Capital inició la rehabilitación integral de las instalaciones en la Unidad Educativa Distrital Artesanal José Gregorio Hernández, ubicada en la parroquia 23 de Enero en Caracas.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del ente encargado, donde celebraron el comienzo de las obras que beneficiará de manera directa a más de 100 niños que forman parte de esta escuela.

«Esta institución alberga a 160 estudiantes que se forman en distintas disciplinas artísticas» dentro de la parroquia 23 de Enero.

El plan de recuperación física ocurre en el marco del despliegue social del Estado venezolano. «Gracias al trabajo conjunto de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el jefe de Gobierno de Distrito Capital Nahum Fernández, a través de la Misión Venezuela Renace, hoy es una realidad la rehabilitación integral de sus espacios».

Las labores contemplan el reacondicionamiento general de las aulas y áreas de enseñanza práctica, con el fin de garantizar un entorno idóneo para la instrucción de la juventud caraqueña.

Asimismo, se ratificó el compromiso con la mejora de la infraestructura educativa al concluir que «seguimos transformando los espacios para el futuro de la patria».