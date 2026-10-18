Rehabilitan plantel en Catia para beneficiar a 700 estudiantes

El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas culminó la rehabilitación integral de la Unidad Educativa Nacional Juana Bautista Pacheco Cáceres, ubicada en la avenida La Recta de los Magallanes de Catia, parroquia Sucre de Caracas.

En un video publicado en las redes sociales del organismo gubernamental, se detalló que los trabajos benefician directamente a una matrícula de 700 niños y niñas de preescolar y primaria.

Entre las labores ejecutadas destacan la renovación de losas, la sustitución de techos, la rehabilitación de las redes sanitarias y la construcción de nuevos núcleos de baños.

De igual forma, detalla el material audiovisual, se realizaron mejoras en el sistema eléctrico, la instalación de luminarias y la adecuación de la cocina y los tanques de almacenamiento de agua.

La intervención también incluyó trabajos de pintura en las áreas internas y externas del plantel, así como la construcción de una cancha multiuso con gradas techadas, destinada a las actividades deportivas y recreativas de los estudiantes.