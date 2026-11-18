La Alcaldía de Caracas entregó completamente rehabilitados los módulos I y II del Preescolar Manuela Álvarez de Sosa en el sector San Antonio de la parroquia El Valle de Caracas.
Rehabilitan preescolar Manuela Álvarez de Sosa en parroquia El Valle
Alcaldía de Caracas entregó espacios totalmente renovados, redes hidráulicas y áreas recreativas para atender a 126 estudiantes
La Alcaldía de Caracas entregó completamente rehabilitados los módulos I y II del Preescolar Manuela Álvarez de Sosa en el sector San Antonio de la parroquia El Valle de Caracas.