El ministro para Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, supervisó en horario nocturno el despliegue de recolección de escombros en el sector Playa Grande del estado La Guaira, donde las cuadrillas del Plan de Despeje Digno y Seguro y del programa Venezuela Renace superaron los 9.800 metros cúbicos de material removido.

Durante el recorrido efectuado pasadas las 8:30 de la noche, el titular de la cartera ministerial estuvo acompañado por el viceministro Palencia, directores estadales provenientes de las entidades Táchira y Trujillo, y representantes de la Gobernación del estado La Guaira.

El ministro destacó que las cifras alcanzadas responden a una articulación técnica sostenida entre los equipos nacionales y regionales para acelerar el saneamiento integral de las áreas afectadas en el litoral central.

Continuidad operativa a cinco meses del evento sísmico

Al cumplirse cinco meses del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio, el ministro Juan José Ramírez Luces ratificó que los equipos de Venezuela Renace mantienen una presencia permanente en el territorio para asegurar que las maniobras de limpieza y estabilización no se detengan.

Con estas acciones continuas, el Ejecutivo Nacional garantiza condiciones ambientales óptimas y espacios seguros para el bienestar de las familias guaireñas.