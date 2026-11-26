Con buen pie avanzan los trabajos de rehabilitación en la residencia Los Palos Grandes, ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda, la cual resultó afectada por el doblete sísmico, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria.

Las labores comprenden la demolición, construcción y encamisado de paredes, así como la reparación de las redes de servicios básicos.

La titular del plan resaltó, a través de su cuenta en Instagram, que estas acciones tienen como fin garantizar espacios seguros y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Altagracia. Otras de las estructuras que se están interviniendo por medio de Venezuela Renace son el edificio San Carlos, en la parroquia Altagracia, y las viviendas adyacentes. Estas labores se ejecutan bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y favorecerán a 180 habitantes de la zona.

La obra es parte del punto y círculo de los trabajos que se realizan en el puente El Cuño, que beneficiará a 3.000 lugareños, destacó el organismo en boletín de prensa.

Los trabajos constan de la demolición controlada de estructuras afectadas, para luego recuperar la mampostería mediante técnicas de reposición de bloques y frisado de las paredes. Asimismo, las cuadrillas restauran y embellecen fachadas de las viviendas cercanas, acompañados del acarreo y bote de escombros.