Rinden homenaje en Caracas a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El Concejo Municipal de Caracas realizó una sesión especial en honor a San José Gregorio Hernández y a Santa Carmen Rendiles, a pocos días de conmemorarse el primer aniversario de su canonización por el Papa León XIV, el 19 de octubre del año pasado.

La jornada contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, quien ratificó que la fe y la devoción popular son pilares fundamentales de la identidad nacional, uniendo la espiritualidad con las luchas históricas del pueblo caraqueño.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas detalló que, durante la jornada, «se entregó un total de 37 reconocimientos a maestras, maestros, profesionales de la salud y servidores de la fe que han contribuido a la causa de los santos».

«El próximo lunes 19 de octubre, estaremos recordando el momento en el que el papa León XIV, en la plaza San Pedro, en Roma, ofició la misa tan esperada por el pueblo de Venezuela y del mundo», añadió la alcaldesa de Caracas en la publicación.

En la actividad, detalla nota de prensa del Concejo, también se entregó la Orden Waraira Repano en su Primera Clase al Arzobispo Metropolitano de Caracas y orador de orden, monseñor Raúl Biord Castillo.

El 19 de octubre de 2025, tras cumplir con el rito con la fórmula establecida, el papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como los dos primeros santos venezolanos.

En ese acto, el Sumo Pontífice calificó a José Gregorio Hernández como un «benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción» y a Carmen Rendiles como una «carismática fundadora» que dedicó su vida a la educación y al servicio de los demás.