San Diego de Alcalá: 401 años de devoción

Entre el repique constante de las campanas de la Basílica Nuestra Señora de Coromoto en Ocumare del Tuy, estado Miranda, y los toques finales de brocha que devuelven el colorido original a la imagen de San Diego de Alcalá joven, en las calles ocumareñas se respira el ambiente festivo que cada noviembre reúne a generaciones de devotos tuyeros alrededor de sus tradiciones más arraigadas.

​El municipio Tomás Lander conmemora el 401º aniversario de la llegada de la venerada imagen a estas tierras mirandinas, así como los 333 años de su consagración oficial como patrono de la ciudad. Ante el inicio de las festividades patronales de 2026, la alcaldesa Dayana Báez firmó el decreto de día de júbilo no laborable en la jurisdicción para permitir la integración masiva de la ciudadanía a los actos religiosos y culturales programados.

​La agenda protocolar inició formalmente el domingo primero de noviembre con la bendición de los panes, biografía de los Santos y compartir de la santidad. Además, hubo la tradicional Procesión del Silencio.

En el templo se efectúa la adoración nocturna, eucaristía, novena a San Diego. Mientras la imagen del Patrono peregrina por las instituciones educativas.

Para este domingo 8 de noviembre a las 6 am habrá la misa solemne en la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto, preludio de la Caminata Familiar Parroquial 8K. El trazado deportivo y devocional recorrerá puntos clave del municipio como la Redoma Puerta de Los 4 Vientos, La Acequia, El Rodeo, Tocuyito, Candelero, El Calvario y las avenidas Rivas y Miranda. Al atardecer habrá un encuentro con los niños.

Paralelamente, la agenda cultural tendrá su centro de acción en la Casa de la Cultura José Félix Ribas, espacio que abrirá sus salas este fin de semana para exhibir una muestra colectiva con piezas de destacados creadores plásticos del eje tuyero.

​La conmemoración alcanzará su punto culminante el viernes 13 de noviembre. A las 9:30 am se recibirá formalmente a monseñor Alberto Castillo, obispo de la Diócesis de Los Teques, quien encabezará una caminata y oficiará la liturgia solemne a las 10:30 am. A la 1 pm los concejales realizarán una sesión solemne donde entregarán la Orden San Diego de Alcalá a personalidades de la región. La jornada concluirá a las 5 pm con la procesión de la imagen restaurada, a lo largo del casco central ocumareño.