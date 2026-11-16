Sistema Público de Salud garantiza atención integral a los niños prematuros

El equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) garantiza la asistencia médica especializada, la hospitalización oportuna y el acompañamiento continuo para los bebés nacidos antes de término y a sus familias en todo el país.

En este sentido, la neonatóloga Edymar Pernía, especialista del Hospital Materno Infantil “Comandante Supremo Hugo Chávez Frías” detalló que se considera prematuro a todo recién nacido menor a las 36 semanas de gestación, siendo los casos inferiores a las 28 semanas los de mayor riesgo clínico por hemorragias, enterocolitis necrosante e inestabilidad térmica.

Pese a la alta demanda de incubadoras y climatización, el personal mantiene capacitación constante bajo la campaña institucional “Pequeños guerreros hacen grandes historias; cada gramo que se gana hace un corazón más fuerte”.

Las estadísticas obstétricas sitúan la incidencia de parto prematuro entre un 15 % y un 18 %, asociada a cuadros como preeclampsia, eclampsia, infecciones urinarias, desnutrición materna, embarazos adolescentes y controles prenatales tardíos. Para revertir estas vulnerabilidades dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), los equipos aplican el Método Madre Canguro y promueven la lactancia materna exclusiva —junto con leche humana pasteurizada— como mecanismos vitales para regular la temperatura, estabilizar la frecuencia respiratoria y acelerar la maduración intestinal.

Tras el egreso hospitalario, previo cumplimiento de pesquisas auditivas, neonatales, oftalmológicas y neurológicas, la red sanitaria pública activa consultas cada 72 horas y evaluaciones quincenales dentro del programa Mamá Canguro hasta los dos años de edad.

Finalmente, la Dra. Pernía exhortó a los padres a mantener la confianza durante la estancia en terapia intensiva, recordando que su presencia resulta insustituible para la evolución clínica de cada neonato.