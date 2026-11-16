Foto: archivo
InicioMás VidaSistema Público de Salud garantiza atención integral a los niños prematuros
Más Vida

Sistema Público de Salud garantiza atención integral a los niños prematuros

Especialistas aplican protocolos rigurosos y el Método Madre Canguro para proteger la vida de los recién nacidos antes de término

Olys Guárate
Añade Últimas Noticias a tu Google

El equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) garantiza la asistencia médica especializada, la hospitalización oportuna y el acompañamiento continuo para los bebés nacidos antes de término y a sus familias en todo el país.

En este sentido, la neonatóloga Edymar Pernía, especialista del Hospital Materno Infantil “Comandante Supremo Hugo Chávez Frías” detalló que se considera prematuro a todo recién nacido menor a las 36 semanas de gestación, siendo los casos inferiores a las 28 semanas los de mayor riesgo clínico por hemorragias, enterocolitis necrosante e inestabilidad térmica.

Pese a la alta demanda de incubadoras y climatización, el personal mantiene capacitación constante bajo la campaña institucional “Pequeños guerreros hacen grandes historias; cada gramo que se gana hace un corazón más fuerte”.

Las estadísticas obstétricas sitúan la incidencia de parto prematuro entre un 15 % y un 18 %, asociada a cuadros como preeclampsia, eclampsia, infecciones urinarias, desnutrición materna, embarazos adolescentes y controles prenatales tardíos. Para revertir estas vulnerabilidades dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), los equipos aplican el Método Madre Canguro y promueven la lactancia materna exclusiva —junto con leche humana pasteurizada— como mecanismos vitales para regular la temperatura, estabilizar la frecuencia respiratoria y acelerar la maduración intestinal.

Tras el egreso hospitalario, previo cumplimiento de pesquisas auditivas, neonatales, oftalmológicas y neurológicas, la red sanitaria pública activa consultas cada 72 horas y evaluaciones quincenales dentro del programa Mamá Canguro hasta los dos años de edad.

Finalmente, la Dra. Pernía exhortó a los padres a mantener la confianza durante la estancia en terapia intensiva, recordando que su presencia resulta insustituible para la evolución clínica de cada neonato.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Más de 80 familias se benefician con la instalación de nuevos transformadores en Lara
Artículo siguiente
España y Brasil unen posturas: Sánchez y Lula dialogan sobre «la amenaza ultraderechista»