Con el propósito de brindar terapias oncológicas ambulatorias bajo protocolos clínicos rigurosos y tarifas accesibles, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) inauguró una moderna unidad de quimioterapia en la sede de su Clínica de Prevención del Cáncer (CPC) en Caracas, concebida para ofrecer tratamientos oncológicos ambulatorios de alta calidad, con protocolos médicos rigurosos y tarifas accesibles para los pacientes.

La nueva sala ofrecerá cobertura a unos 300 pacientes mensuales, cifra que equivale a cerca de 4.200 personas cada año.

El director de la Clínica de Prevención del Cáncer de la SAV, el doctor Lino Olivieri, explicó que las instalaciones disponen de seis puestos de infusión simultáneos. Esta capacidad instalada permitirá asistir a un máximo diario cercano a los 20 pacientes, lo que optimiza la respuesta asistencial frente a las patologías oncológicas en la capital.

La apertura de este espacio responde al aumento sostenido de los casos de cáncer en todo el territorio nacional. Al respecto, el presidente de la SAV, el doctor Cono Gumina, precisó que Venezuela registra cerca de 85.000 nuevos diagnósticos cada año. El especialista subrayó que disminuir tanto el avance de la enfermedad como la mortalidad depende exclusivamente de identificar los cuadros clínicos a tiempo y garantizar un abordaje médico temprano.

Por su parte, el gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de la institución, el doctor Juan Saavedra, presentó las estimaciones epidemiológicas correspondientes a 2026, periodo en el que se proyectan 85.503 personas con cáncer y 35.484 fallecimientos en el país, según la nota de prensa del organismo,

El vocero indicó que estas estadísticas representan un promedio diario de 264 nuevos diagnósticos y 97 decesos. Frente a este escenario, la nueva sala ofrecerá cobertura a unos 300 pacientes mensuales, cifra que equivale a cerca de 4.200 personas cada año. Saavedra también adelantó que las operaciones formales comenzarán a principios de 2027 con costos altamente competitivos en comparación con el sector privado especializado.

Cooperación internacional y equipamiento técnico

La creación de este servicio marca un avance en la alianza bilateral entre Francia y Venezuela en el ámbito de la salud pública. El embajador francés en el país, Emmanuel Pineda, destacó que la obra integra un proyecto de dos años financiado por el Fondo Equipo Francia con una inversión de 600.000 euros.

Durante la inauguración, el diplomático detalló que este plan integral incluyó además la capacitación del personal médico, la optimización de recursos para detectar y tratar la patología, así como el desarrollo de campañas preventivas.

Para asegurar el resguardo clínico en cada sesión, el área de infusión cuenta con seis butacas confortables, tomas de oxígeno central, bombas de infusión de precisión, un cubículo exclusivo para la valoración médica y un puesto de enfermería dedicado al monitoreo continuo de los pacientes mientras reciben sus dosis.

Adicionalmente, el servicio incorpora un espacio para la preparación de medicamentos que cumple con todas las normativas sanitarias nacionales e internacionales. Esta área técnica se divide en tres ambientes específicos, conformados por una sala para fármacos no citostáticos, una antesala aséptica y un recinto destinado exclusivamente a la preparación de medicamentos citostáticos.

Modelo multidisciplinario y bioseguridad

La dinámica asistencial de la unidad funciona bajo un esquema médico integral donde oncología médica actúa como especialidad coordinadora, articulando labores con hematología oncológica y el resto de las áreas clínicas de la institución para estructurar y supervisar cada tratamiento.

«La modalidad de atención se realizará mediante previa cita para establecer con orden los pacientes que asistirán a cumplir sus esquemas, lograr disminuir los tiempos de espera y poder brindarles la mejor atención posible», declaró el doctor Olivieri sobre la operatividad del centro.

El especialista también recalcó que la infraestructura trabaja bajo estrictos protocolos vigentes de bioseguridad y altos estándares de confort, con el objetivo de proteger tanto al paciente como al personal de salud. Con este proyecto, la organización busca posicionarse como la sala de quimioterapia con las tarifas más accesibles de Caracas, facilitando el acceso oportuno a terapias esenciales para la recuperación oncológica.