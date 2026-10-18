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Supervisan avance del plan de alimentación universitario en la Unefa

La iniciativa forma parte de la ejecución de las políticas de bienestar estudiantil que involucra a 20 comedores del país

Yusleny Morales
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El Programa de Alimentación y Nutrición Universitaria registró un incremento del 43,83 % en la atención a la población estudiante en todo el país. La información fue dada a conocer durante jornada de supervisión realizada por la viceministra Génesis Garvett realizó una inspección a la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), en Caracas.

El Ministerio de Educación Universitaria informó a través de su cuenta de Instagram, que recorrido tuvo «el propósito de inspeccionar el desarrollo del comedor y la atención a toda esta gran comunidad universitaria»

Asimismo, indicó que la iniciativa forma parte de la ejecución de las «políticas de bienestar estudiantil que se han estado implementando, alcanzando a 20 comedores del país para fortalecer el desarrollo y la calidad de la vida de nuestra juventud universitaria«.

«Este esfuerzo forma parte de un proceso de expansión progresiva, diseñado estratégicamente para abarcar a la mayor cantidad de población universitaria posible y seguir fortaleciendo el sistema educativo en todo el territorio», concluyó el post del Ministerio. 

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