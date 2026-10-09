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Supervisan formación técnica de trabajadores de construcción y minería

Autoridades del Inces e inspección laboral recorrieron obras públicas en Caracas y el estado Bolívar para certificar saberes

Olys Guárate
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El Gobierno nacional desplegó jornadas de inspección en los planes de capacitación técnica y certificación de saberes dirigidos a la fuerza laboral de los sectores de la construcción y la minería.

Acompañado por el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, el equipo gubernamental recorrió espacios formativos del Inces y frentes de obras públicas en Caracas, Miranda y La Guaira.

El programa contempla la acreditación en ocho ocupaciones cualificadas y 24 perfiles productivos, orientados a acelerar la rehabilitación de infraestructuras tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

De forma paralela, las autoridades visitaron las instalaciones de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en El Callao, estado Bolívar.

En el lugar supervisaron la actualización del diseño curricular adaptado a tecnologías de vanguardia y estándares internacionales de productividad, en alianza con expertos e industrias asociadas al desarrollo minero nacional.

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